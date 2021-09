Schauspieler Brad Pitt (57) beweist auf dem roten Teppich stets Stilbewusstsein. Der Ex von Angelina Jolie (46) rockt verschiedene Looks und schafft es offenbar immer ohne große Mühe, eine stylishes Outfit zu finden. Über sich selbst sagt der "Once Upon a Time... in Hollywood"-Darsteller, dass er eigentlich keinen festen Stil habe. Eines sei aber sicher: Sein Modegeschmack hat sich durch sein Alter offenbar verändert.

Im Interview mit Esquire verrät Brad, dass er keinen Trends mehr folgt und große Markennamen auf Kleidung inzwischen ablehnt. Er wolle keine "Plakatwerbung" sein. "Ich mag einfarbige Looks, ohne dass sie wie eine Uniform aussehen. Ich mag Einfachheit. Ich mag detaillierte Nähte und wie sie sich anfühlen", erklärt er. Das Allerwichtigste sei aber, dass die Kleidung bequem ist. "Du wirst älter und schrulliger und Komfort wird wichtiger. Ich glaube, so einfach ist das."

Er trägt anscheinend nicht nur privat gerne seine gemütlichen Klamotten, sondern zieht sie auch zur Arbeit an. In einem aktuellen Werbespot zeigt er sich anstatt in einem bereitgestellten Look lieber in seiner eigenen Jacke. "Mit 86 Jahren werde ich die immer noch tragen - mit Mottenlöchern dann", scherzt er.

Getty Images Brad Pitt im Juli 2019

Photonews /KCS Presse / MEGA Brad Pitt, März 2021

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

