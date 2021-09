Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) werden sich zum ersten Mal als zweifache Eltern in der Öffentlichkeit zeigen! Am 4. Juni wurde das zweite Kind der beiden Aussteiger-Royals, Tochter Lilibet Diana, geboren. Seither war von dem Paar allerhand zu sehen – der Enkel der Queen (95) und die einstige Schauspielerin zierten sogar das Cover des Time Magazine. Schon bald bekommen die Fans sogar noch mehr geboten: Harry und Meghans erster öffentlicher Auftritt seit Lilis Geburt steht kurz bevor!

Wie The Sun berichtet, sind der 37-Jährige und seine Gattin bereits auf dem Weg von ihrer Wahlheimat in Kalifornien nach New York. Dort soll das Paar am Samstag bei einem Live-Event auftreten. Auf der Veranstaltung von Global Citizen möchte sich das Paar für eine Initiative einsetzen, die Impfstoffe in ärmeren Ländern bereitstellt. Für Meghan und Harry ist es nicht nur erste Auftritt seit der Geburt ihrer Tochter, sondern auch seit sie England den Rücken gekehrt haben.

Bisher reagierte die Öffentlichkeit jedoch gemischt auf die Präsenz der Sussexes. Zumindest in Großbritannien scheinen Harry und Meghan an Beliebtheit eingebüßt zu haben. Bei einer Awardshow in London wurde vor wenigen Tagen sogar laut gebuht, als Sequenzen aus ihrem großen Enthüllungsinterview mit Oprah Winfrey (67) gezeigt wurden.

