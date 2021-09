Für Timur Ülker (32) und seine Familie war die vergangene Zeit keine leichte. Im Mai wurde bekannt, dass die GZSZ-Rolle des Schauspielers namens Nihat ein eigenes Spin-off bekommt. Anders als die Vorabendserie wurde "Nihat – Alles auf Anfang" zu einem Großteil jedoch nicht in Berlin, sondern in Hamburg gedreht. Aus diesem Grund war Timur in den vergangenen Monaten oft von seiner Partnerin und den zwei gemeinsamen Kindern in der Hauptstadt getrennt. Nun spricht er darüber, wie er hart das für ihn war.

Im Interview mit Promiflash verriet der 32-Jährige, dass er oft Nachtdrehs hatte, die bis um 5:00 Uhr morgens gingen, sodass er seine Familie manchmal eine ganze Woche lang nicht sehen konnte. Auch als er für die Dreharbeiten kurz in Berlin war, sei das kaum anders gewesen. "Wenn wir in Berlin gedreht haben und Nachtdreh hatten, dann habe ich mir ein eigenes Zimmer genommen, damit die anderen sich nicht von mir gestört fühlen und ich aber auch ausschlafen kann", erklärte Timur genauer. Regelmäßigen Kontakt konnte er mit seinen Liebsten aber dennoch halten: "Dafür haben wir jeden Tag gefacetimt."

Trotz der häufigen räumlichen Distanz zu seiner Familie blickt Timur gerne auf die Dreharbeiten zurück. "Das war sehr aufregend. Wir haben wirklich die schönsten Orte Hamburgs besucht", schwärmte der zweifache Vater. Es sei eine spannende Reise gewesen, die nun aber zu Ende sei.

Instagram / timuruelker Timur Ülker und seine Partnerin Caroline Steinhof im August 2021

Instagram / timuruelker Die GZSZ-Stars Niklas Osterloh und Timur Ülker mit ihren Kids

Instagram / timuruelker Timur Ülker mit seiner Partnerin Caroline

