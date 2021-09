Tim Mälzer (50) hat sich im deutschen Fernsehen einen großen Namen gemacht – und zwar mit seiner Leidenschaft, dem Kochen. Doch im Moment macht er mit einem Thema aus seinem Privatleben von sich reden: Der gebürtige Elmshorner hat nämlich laut eigenen Aussagen ganze zehn Kilo abgenommen – und zwar in nur neun Tagen. Aber wie hat es Tim geschafft, so viel Gewicht in so kurzer Zeit zu verlieren? Er griff zu einer radikalen Diät...

Im Interview mit RTL verriet Tim jetzt das Geheimnis seiner Hardcore-Diät: Der TV-Koch hat ganz offensichtlich kurz aber streng gefastet. "Ich habe einfach nichts gegessen", erklärte der 50-Jährige nämlich und schilderte genauer: "Ich habe neun Tage nichts gegessen, ich habe nur Tee getrunken – und damit ist mir das ganz gut gelungen." Über seine Erfahrungen und die Auswirkungen der Fastenkur erzählte er allerdings nichts.

Ob ihn die Fastenkur denn dann auch zu neuen Projekten inspiriert hat? Jedenfalls riss er diesbezüglich einen Witz. "Vielleicht bereite ich jetzt doch ein Diät-Kochbuch vor", scherzte er und lachte: "Aber da wären halt neun Tage lang neun Rezepte für Teekochen drin." Na, das werden seine Fans ganz bestimmt auch ohne Kochbuch hinbekommen...

Getty Images Tim Mälzer bei dem Fototermin von der RTLplus-Show "Essen & Trinken"

Getty Images Tim Mälzer im Mai 2021 in Hamburg

Getty Images Tim Mälzer bei einem Pressetermin von "Essen & Trinken", 2018

