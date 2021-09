Nathalie Volk (24) geht bereits seit November 2020 an Timurs Seite durchs Leben: Nach der Trennung von dem Versandhauserben Frank Otto (64) fand die einstige Germany's next Topmodel-Kandidaten in dem Rocker ihren Seelenverwandten. Mittlerweile ist das Paar sogar verlobt. Aber gibt es für ihren zukünftigen Ehemann etwa einen Grund zur Eifersucht? Nathalie ließ sich nämlich ein Porträt eines Mannes tätowieren – jedoch nicht von ihrem Verlobten Timur...

Sondern von einem weltbekannten Dichter! In ihrer Instagram-Story teilte sie jetzt einen Schnappschuss, auf dem sie das frisch gestochene Tintenkunstwerk präsentiert: Ihre Haut unterhalb der Brust ziert ein großflächiges Abbild des britischen Lyrikers William Shakespeare. "Shakespeare ist meine Religion", betitelte die 24-Jährige das Foto und erklärte damit wohl auch sogleich ihren Anreiz für die Tätowierung.

Doch das Shakespeare-Tattoo ist nicht das einzige Tintenkunstwerk auf Nathalies Haut. Unter anderem trägt die einstige GNTM-Teilnehmerin den Schriftzug "Angel Baby" in geschwungenen Buchstaben auf der linken Hand. Ob sie diese Worte ihrem Verlobten Timur gewidmet hat? Jedenfalls hatte sie ihn vor einiger Zeit auf einem Foto des Tattoos markiert...

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volks Tattoo

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk im September 2021

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volks Tattoo

