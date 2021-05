Diese Liebe geht wohl unter die Haut – und das buchstäblich. Seit November 2020 gehen Nathalie Volk (24) und ihr Freund Timur A. nun schon gemeinsam durchs Leben. Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin trug bereits wenige Wochen nach ihrem Paar-Outing eine Kette mit seinem Namen um den Hals und lebt mittlerweile sogar mit ihrem Schatz in der Türkei. Jetzt ist sie noch einen Schritt weitergegangen: Sie hat sich offenbar ein Tattoo für ihren Partner stechen lassen.

In ihrer Instagram-Story postete Nathalie das Tintenkunstwerk, das nun auf ihrer linken Hand prangt. In Schnörkelschrift ist dort "Angel Baby" zu lesen. Es wirkt ganz so, als ob das Model damit auf die Verbindung seines Rocker-Freunds zu den Hells Angels anspielt. Die 24-Jährige markierte ihn sogar unter dem Beitrag und versah das Bild noch mit einem roten sowie einem weißen Herz-Emoji – etwa eine Anspielung auf die Farben der Flagge ihrer Wahlheimat Türkei?

Ihr neues Tattoo ist allerdings nicht das Einzige, womit Nathalie in letzter Zeit auf der Social-Media-Plattform Aufsehen erregte. Sie teilte scheinbar gegen ihren Ex, den Millionär Frank Otto (63), aus, als sie schrieb: "Starke Frauen kann man nicht mit Reichtum beeindrucken. Aber mit Ehrlichkeit, Loyalität und Respekt." Dieser offensichtliche Seitenhieb ist merkwürdig, da die einstigen Turteltauben eigentlich freundschaftlich auseinandergegangen waren.

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk und ihr Freund Timur

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volks neues Tattoo

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk und Frank Otto im August 2020

