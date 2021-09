Große Sorge um Tom Felton! Noch am vergangenen Mittwoch konnte sich der bekannte Schauspieler über einen neuen Meilenstein in seinem Leben freuen: Der Draco-Malfoy-Darsteller aus der weltberühmten Harry Potter-Reihe feierte seinen 34. Geburtstag. Lange durfte er das allerdings nicht genießen. Am Donnerstag nahm Tom beim Ryder Cup Celebrity Match, einem Golfturnier für Promis, teil – dort kollabierte er plötzlich auf dem Golfplatz!

Wie mehrere britische und US-amerikanische Medien, darunter The Sun, übereinstimmend berichten und mit Fotos untermauern, musste der Blondschopf am Donnerstag von der Rasenfläche des Turniers getragen werden, nachdem er zusammengebrochen war. Tom war auf eine Trage angewiesen. Daraufhin soll er in ein Krankenhaus gebracht worden sein. Über den Zustand des 34-Jährigen ist aktuell nichts Genaues bekannt – nur dass er wach war, als die Sanitäter eintrafen.

Das Ryder Cup Celebrity Match fand mit zwölf Promis aus Amerika und Europa in Wisconsin statt. Unter ihnen auch Surf-Champion Kelly Slater (49) oder Ex-Chicago-Bulls-Star Toni Kukoc. Tom trat für Europa an.

Sundholm,Magnus Tom Felton, Oktober 2018

Getty Images Tom Felton und Rupert Grint im Juli 2011 bei einer Filmpremiere in Los Angeles

Getty Images Kelly Slater 2018 in New York

