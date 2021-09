Auch bei Sara Kulka (31) schläft die gesamte Familie gemeinsam ein. Die frischgebackenen Dreifacheltern Janni (31) und Peer Kusmagk (46) haben gerade erst berichtet, dass ihre gesamte, inzwischen fünfköpfige Familie in einem großen Familienbett schläft. Mit diesem Konzept ist das Adam sucht Eva-Paar in der Promiwelt allerdings nicht allein. Auch Ex-Germany's next Topmodel-Girl Sara und ihre beiden Töchter Matilda und Annabell teilen sich ein Bett.

Das verriet die 31-Jährige nun in ihrer Instagram-Story. Sie lobte ihre Influencer-Kollegin und Neu-Mama Georgina Fleur (31), die ihr Töchterchen, anstatt es wie geplant an das Babybett zu gewöhnen, bei sich schlafen lässt. Auch Sara habe als frischgebackene Mutter aus einem Bauchgefühl heraus diese Entscheidung getroffen. "Mittlerweile haben wir so ein Riesenbett, 2,80 Meter. Beide Kinder schlafen bei mir, und es ist das schönste Gefühl der Welt. Ich glaube, dein Mutterinstinkt sagt dir da was ganz Tolles und was Richtiges", richtete sie ihre Worte an Georgina.

Der Blondine ist es aber wichtig klarzustellen, dass sie niemanden verurteile, der sich gegen ein Familienbett entschieden hat: "Mir persönlich ist das ziemlich egal, wie jeder das handhabt." Sie wolle nur die Mütter bestärken, die – so wie sie selbst am Anfang – noch unsicher in ihrer Entscheidung sind.

Instagram / thehappytribe Janni und Peer Kusmagk mit ihren drei Kindern Emil-Ocean, Merlin und Yoko

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka mit ihren Kindern

Instagram / sarakulka_ Sarah Kulka mit Tochter Matilda

