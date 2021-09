Alle Fans von Emily in Paris aufgepasst – schon bald startet die lang ersehnte Fortsetzung! Nachdem die erste Staffel der Netflix-Serie im vergangenen Herbst ein Millionenpublikum begeistert hatte, bestätigten die Macher: Eine zweite Season wird schon fleißig produziert. Erst vor wenigen Wochen wurden die Dreharbeiten abgeschlossen. Und nun verrät ein erster Trailer sogar den Starttermin der neuen "Emily in Paris"-Folgen!

Via Instagram veröffentlichte Netflix jetzt einen ersten Teaser der zweiten Staffel. "Packt eure Sachen, die Urlaubssaison wurde gerade sehr chic!", heißt es zu dem Clip – und daraus ist bereits abzulesen, worum es in den neuen Episoden gehen wird. Denn Emily (Lily Collins, 32) und ihre Freundinnen sind im Urlaub an der französischen Küste in Saint-Tropez und erleben dort spannende Abenteuer. Am Ende des Videos wird auch klar, wann das Warten ein Ende hat: Am 22. Dezember feiert die zweite Staffel ihre Premiere!

Doch nicht nur Emilys Urlaubsabenteuer warten auf die Zuschauer: Auch ein neuer Schönling scheint das Herz der Amerikanerin erobern zu wollen. Schauspieler Lucien Laviscount (29), bekannt aus "Scream Queens" und "Coronation Street", spielt den zynischen Londoner Alfie – und der verdreht Emily offenbar mächtig den Kopf.

