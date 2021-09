Wird heute etwa die Private Suite mal so richtig eingeweiht? Das große Finale von Love Island steht kurz vor der Tür und vor allem bei Dennis Felber und Jennifer Degenhart läuft es nach ein paar Schwierigkeiten wie am Schnürchen. Bei dem Paar scheint es sogar heißer denn je herzugehen – wie sie in der aktuellen Folge unter Beweis stellen: Mit Gerte, Handschellen und Co. nehmen Dennis und Jenny die Private Suite so richtig auseinander!

Bei den beiden muss sich aber so einiges entladen! In den privaten Gemächern von "Love Island" lassen die zwei ihren sexuellen Fantasien freien Lauf. Vor allem die Kölnerin muss sich offensichtlich beherrschen, nicht gleich über den Hottie herzufallen. "Wir müssen uns zusammenreißen”, haucht sie ihrem Liebsten zu. Doch nur ein paar Minuten später wirft sie all das über Bord. "Ich werde alle deine Träume wahr werden lassen. Alles, was du dir wünscht”, verspricht Jenny. Und tatsächlich geht es bei den beiden ziemlich heiß her – denn nicht nur die Gerte wird ausgepackt, auch Handschellen, Öl und Augenbinde kommen zum Einsatz.

Die Fans sehen diese Aktion allerdings etwas kritisch und glauben, dass hinter der heißen Private-Suite-Action Kalkül steckt. "Versuchen Dennis und Jennifer mit der Offenheit in der Suite zu gewinnen? So nicht", "Jennifer ist auch nur auf Show aus. Heiße Schnalle spielen, damit sie noch einen Werbevertrag für schnelle**nteuer.d* bekommt" oder "Also vor ein paar Tagen hatte Jennifer noch Gefühle für Robin und hatte Dennis abserviert – und jetzt die große Liebe", stellen unter anderem drei User auf Twitter fest.

