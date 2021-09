Tom Felton (34) meldet sich bei seinen Fans im Netz! Vor wenigen Tagen sorgte der Harry Potter-Star für besorgniserregende News: Während eines Golfturniers für Promis kollabierte der 34-Jährige plötzlich auf dem Rasen. Daraufhin hat man den Schauspieler in ein Krankenhaus gebracht. Doch jetzt scheint es ihm schon wieder besser zu gehen: Auf Social Media gab Tom nämlich ein erfreuliches Gesundheitsupdate!

Auf seinem Instagram-Account teilte der Draco-Malfoy-Darsteller einen Clip und sprach zu seinen Followern. "Ein großes Dankeschön für all die Genesungswünsche", begann Tom das Video und gab Einblicke in seine Gefühlswelt. "Es war ein furchteinflößendes Erlebnis, aber ich bin auf dem Weg der Besserung", versicherte er daraufhin. Um das zu untermauern, sang er seinen Abonnenten ein kleines Ständchen.

Er trällerte die Melodie des bekannten Songs "Always Look On The Bright Side Of Life", schrieb den Text jedoch etwas auf seine Situation um. "Macht euch keine Sorgen, denn Tom wird es wieder gut gehen", sang Tom fröhlich daher.

Anzeige

Instagram / t22felton Tom Felton, 2019

Anzeige

Instagram / t22felton Tom Felton

Anzeige

Getty Images Tom Felton, 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de