In den Köln 50667-Cast kommt mächtig Bewegung! Zuletzt hatten sich die Fans der Vorabend-Soap von einigen Lieblingen verabschieden müssen: Allein im letzten halben Jahr sind Danilo Cristilli (24) alias Toni, Sharon Battiste alias Bo und Maria Lo Porto alias Sophia ausgestiegen. Doch dafür dürfen die RTL2-Zuschauer sich jetzt auf jede Menge Nachschub freuen: Sieben neue Darsteller steigen in den kommenden Tagen bei "Köln 50667" ein – Promiflash stellt sie euch exklusiv vor!

Jamuna Johann

Schon heute bekommen die "Köln 50667"-Fans Jamuna zum ersten Mal zu sehen! Die 20-Jährige aus dem Ort Abenteuer spielt ab sofort die Rolle der Lisa: "Lisa ist der Sonnenschein. Und obwohl sie schon 19 ist, wirkt sie oft noch etwas unreif. Sie möchte, dass es immer allen gut geht. Das funktioniert natürlich nicht immer, und das stellt sie vor Probleme", verrät die hübsche Blondine vorab. Und wie würde sie sich selbst beschreiben? "Jeder, der mich kennt, weiß, dass man bei mir alles erwarten kann..."

Salvatore Romano

Auch Salvatore steigt heute in die RTL2-Daily ein. Der begeisterte Tänzer und Choreograf wird die Rolle des Nico spielen, der die gleichen Talente besitzt. "Nico ist der coole Draufgänger. Der sympathisch-charismatische Fitnesstrainer verfügt über eine ordentliche Portion Macho-Manieren – doch mindestens über ein genauso großes Herz", heißt es in der Rollenbeschreibung. Apropos Herz: Salvatore ist noch zu haben!

Anastasia Bogomolov (19)

Neben Jamuna und Salvatore feiert außerdem Anastasia aus Berlin heute Abend ihr "Köln 50667"-Debüt! Sie schlüpft in die Rolle der Dascha, der besten Freundin von Jamunas Figur Lisa. "Ich bin generell ein bisschen crazy... Ich rede sehr gerne mit verschiedenen Menschen, bin sehr extrovertiert und aufgedreht. Wenn ich etwas sehe, was mir gefällt, kann ich mich schwer zügeln, ruhig zu bleiben", beschreibt sie sich selbst. Auch ihre Figur sei sehr selbstbewusst und nehme alles mit, was ihr das Leben bietet.

Jossy Luzayadio

Am Freitag geht es weiter mit dem Einstieg von Jossy aka Jay! Der Hottie aus Ludwigshafen wird die Rolle des George mit Leben erfüllen. "George ist ein Traveller, der zurück nach Köln kommt, um sich mit einem Kumpel einen Traum zu erfüllen, nämlich ein Hostel zu eröffnen", verrät der Muskelmann. Seine Leidenschaft wiederum ist der Sport: "Ich gehe gerne ins Gym, mache Kraftsport und spiele Basketball", erzählt der 29-Jährige. "Ich mache jeden Tag mindestens 50 Liegestütze und meditiere morgens und abends." Gute Nachrichten für Interessierte: Der Beau ist noch Single!

Amanda Bella Ciss

Nächste Woche Mittwoch folgt Neuzugang Amanda – die Beauty mit italienischen, deutschen und senegalesischen Wurzeln steigt in der Rolle der Lilli bei "Köln 50667" ein! Ein paar RTL2-Zuschauer dürften sowohl die 23-Jährige als auch ihre Figur schon aus Berlin - Tag & Nacht kennen, wo sie vergangenes Jahr mitspielte. Über sich selbst offenbart sie: "Ich lache viel. Manchmal ein bisschen zu viel und es kommt oft vor, dass ich minutenlang einen Lachkrampf habe." Na, das kann ja lustig werden am Set!

Jeremy Mutschall

Nächste Woche Donnerstag stößt Jeremy zum "Köln 50667"-Cast dazu – der 23-Jährige war mal Fußballtrainer und will sich jetzt als TV-Darsteller versuchen: "Ich darf den Hannes Wagner spielen. Hannes ist ein Student, und man merkt ihm an, dass er von einer Kleinstadt nach Köln gezogen ist. Er ist überwältigt von den Eindrücken und genießt die lustigen Partynächte in vollen Zügen", plaudert der Berliner aus. "Hannes studiert hauptsächlich, weil seine Eltern ihn unter Druck setzen, und man merkt, dass er eher an dem Studentenleben als an der Uni hängt."

Amadin Piattello

Freitag in einer Woche beginnt schließlich Amadin sein "Köln 50667"-Abenteuer. Der 22-Jährige wird die Rolle des Mo verkörpern: "Mo war schon früh im Leben auf sich alleine gestellt. Nach dem Tod seiner Mutter versank sein Vater im Kummer. Er schaffte es nicht mehr, sich um seinen Sohn zu kümmern", heißt es in der Rollenbeschreibung. "Das einzige, was Mo von seinem Vater lernte, war, wie er seinen Kummer betäuben konnte. So kam Mo schon früh in Kontakt mit Alkohol und Drogen. Schnell lernte er dabei, dass sich damit auch ein Geschäft aufziehen ließ..."

"Köln 50667" immer montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLzwei

