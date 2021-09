Für Daniela Katzenberger (34) steht Familie an erster Stelle! Im Jahr 2015 wurden die ehemalige Goodbye Deutschland-Bekanntheit und ihr Mann Lucas Cordalis (54) zum ersten Mal Eltern: Das Paar begrüßte seine Tochter Sophia Cordalis (6) auf der Welt. Regelmäßig gewähren die Turteltauben seitdem Einblicke in ihr Familienleben. Jetzt machte die Kultblondine mit einem zuckersüßen Foto im Netz einmal mehr klar, wie glücklich sie mit ihrem Nachwuchs ist!

Auf Facebook teilte die 34-Jährige kürzlich ein Bild von sich und ihrem Spross. Auf dem Schnappschuss hält Dani ihr Töchterchen im Arm – und gibt ihr dabei liebevoll einen Kuss auf die Stirn. "Mein Leben", schrieb sie zu dem Beitrag und versah das Posting zusätzlich mit einem roten Herz-Emoji. Bei näherer Betrachtung der Aufnahme wird auch klar, wer das Foto geschossen hat: Im Fenster erkennt man das Spiegelbild von Papa Lucas.

Zuletzt hatte die Katze im vergangenen August im Netz durchblicken lassen, wie vernarrt sie in die kleine Sophia sei. Wenige Tage vor dem Geburtstag ihres Kindes teilte sie ein Throwback-Pic auf Instagram, das kurz nach der Entbindung entstanden sein muss. "Mein Baby wird schon sechs Jahre alt. Dabei ist es gefühlt noch gar nicht so lange her, dass ich hochschwanger durch das Haus im Schwarzwald gekugelt bin", notierte Dani unter dem Beitrag.

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger im September 2021

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger mit ihrer Tochter Sophia

