Werden Stefanie Giesinger (25) und Marcus Butler (29) etwa bald Eltern? Die einstige Germany's next Topmodel-Gewinnerin und der Influencer sind nun schon seit knapp fünf Jahren ein Paar und immer noch extrem happy miteinander – seit 2017 wohnen die beiden auch zusammen. Wagten die zwei nun etwa den nächsten Schritt? Eine verdächtige Bildunterschrift ließ Steffi und Marcus' Fans nämlich über eine mögliche Schwangerschaft spekulieren!

Auf Instagram teilte das Model ein süßes Pärchen-Pic. Die Bildunterschrift warf allerdings eine Menge Fragen auf. "Parents' Night Out", schrieb Steffi zu dem Selfie, was so viel bedeutet wie "Kinderfreier Abend". Einige Fans spekulierten daraufhin über eine mögliche Schwangerschaft. "Ihr seid Eltern? Oder werdet?", fragte sich eine irritierte Followerin. Ob Steffi und Marcus ihre kleine Familie wohl bald erweitern werden?

Jedoch vermuteten andere Fans wiederum, dass sich der Post auf Heinzi, den Hund des Paares, bezieht. "Hundeeltern sind auch Eltern", schrieb eine Instagram-Userin unter den Beitrag. Steffi und Marcus hatten den Vierbeiner Anfang des Jahres adoptiert.

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger, Influencerin

Instagram / marcusbutler Marcus Butler und Stefanie Giesinger

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger und ihr Hund Heinzi, 2021

