Wie schnell die Zeit doch verfliegt! Bei Stefanie Giesinger (24) und Marcus Butler (29) scheint es die ganz große Liebe zu sein. Im Jahr 2016 lernte sich das Paar in Frankreich kennen und lieben. Seitdem sind die beiden Influencer unzertrennlich. Regelmäßig teilen das Model und der YouTuber zudem süße Momentaufnahmen aus ihrem Alltag mit ihren Fans und schwärmen nur so voneinander. Jetzt feierte das Paar bereits seinen fünften Jahrestag.

Auf Instagram veröffentlichte das Model am Samstag einige Schnappschüsse, die sie und ihren Freund über die Jahre zeigten. So teilte sie beispielsweise eine Aufnahme von der amfAR-Gala aus Cannes, wo sich das Paar erstmals über den Weg lief. Auch ein Foto, auf dem der 29-Jährige auf der Toilette sitzt und seine Freundin in die Kamera grinst, teilte Steffi mit ihren Followern. "Ratet mal, wer seit fünf Jahren zusammen ist. Nun, das sind wir. [...] Wer ist das beste Paar der Welt? Nun, das sind wir... manchmal", sang die Wahlberlinerin zudem fröhlich in ihrer Story.

Doch nicht nur im Privaten funktionieren die beiden Stars super miteinander. Im Mai 2020 gründeten sie gemeinsam das nachhaltige Modelabel nu-in. In einem Interview mit Promiflash verriet Steffi im Mai 2019 außerdem, dass sie in dem Briten nicht nur den perfekten Partner, sondern auch ihren besten Freund gefunden hätte.

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger und Marcus Butler im August 2016

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger und ihr Freund Marcus Butler in Cannes

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger und Marcus Butler, Influencer

