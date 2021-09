Das Finale ist zum Greifen nah! In der fünften Folge des The Biggest Loser-Spin-offs mit dem Titel "Family Power Couples" kämpften die verbliebenen Duos um den Einzug ins Finale. In dem Camp auf Naxos gaben die Kandidaten noch einmal alles, um am Ende auf der Waage abzuliefern. Und dabei ging es nicht nur um den Einzug in die nächste Runde – sondern um den Showdown!

Manni und Lucas sowie Andrea und Jan schafften es beim Wiegen als Erstes ins Finale – nun entschied es sich noch zwischen Team Orange und Hellblau. Das Ergebnis war klar: Jessica und Natalja konnten sich dank ihres Gewichtsbonus von der gewonnen Challenge gegen ihre Kontrahenten Shaliek und Andie durchsetzen. Sie ziehen nun zusammen mit den anderen beiden Couples ins Finale.

Das ausgeschiedene Team nimmt die Niederlage aber gefasst auf. "Um ehrlich zu sein, ganz kurz habe ich gedacht: Scheiße, wir sind nicht im Finale, nach dieser ganzen Zeit, nach dieser Anstrengung. Aber dann habe ich das sofort beiseite gelegt", erklärt Andie. Auch ihr Sohn sieht es positiv – schließlich seien sie sehr weit gekommen.

"The Biggest Loser – Family Power Couples" – immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1.

Anzeige

© SAT.1/Willi Weber Natalja und Jessica, "The Biggest Loser"-Kandidaten

Anzeige

SAT.1/Ben Pakalski Jan und Andrea bei "The Biggest Loser – Family Power Couples"

Anzeige

SAT.1/Ben Pakalski Lucas und Manni bei "The Biggest Loser"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de