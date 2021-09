Anne und Stefan Lemcke haben bei Die Höhle der Löwen nicht lange gefackelt! In der gestrigen Ausgabe der Gründershow gab es eine Premiere: Gastlöwen durften neben Georg Kofler (64), Ralf Dümmel (54) und Co. um die besten Ideen und Start-ups kämpfen. Dabei handelte es sich um die Köpfe hinter dem Gewürzriesen Ankerkraut, die selbst durch die Sendung und ihren Investor Frank Thelen (45) groß geworden sind. Anne und Stefan haben ihre Chance definitiv gut genutzt – und die Löwen dabei ganz schön alt aussehen lassen!

Nachdem Asmir Samardzic und Branka Puljic ihre nachhaltige, natürliche Deocreme Holy Pit vorgestellt hatten, zeigte Löwe Ralf direkt großes Interesse und wollte den Gründern einen Deal vorschlagen. Doch Anne und Stefan waren schneller und lauter – und bekamen die Zusage! Schon nach dieser Aktion war Ralfs Unmut groß, doch dann setzte das Ehepaar noch einen drauf: Beim Pitch der Veggie-Crumz-Gründer Wayne Kock und Marlon Harms grätschten sie wieder dazwischen, obwohl auch Georg und Ralf interessiert waren...

Anne und Stefan wurde dabei sogar richtig frech und stichelten, Ralf hätte den Gründern was "vorgesäuselt"! Schließlich platzte Georg der Kragen: "Ihr Teilzeitlöwen, die Diskriminierung eurer Mitlöwen bitte nur in Grenzen. Sonst fangen wir an!" Doch so oder so bekam Team Ankerkraut am Ende auch diesen Deal. Georgs Fazit: "Ich finde, das mit den Gastlöwen ist keine gute Idee..."

RTL / Bernd-Michael Maurer Dr. Georg Kofler und die Gastlöwen Anne und Stefan Lemcke bei "Die Höhle der Löwen"

RTL / Bernd-Michael Maurer Anne und Stefan Lemcke bei "Die Höhle der Löwen"

RTL / Bernd-Michael Maurer Carsten Maschmeyer, Georg Kofler, Anne und Stefan Lemcke, Dagmar Wöhrl und Ralf Dümmel

