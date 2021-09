Kim Kardashians (40) Familie ist vollzählig! Mit ihrem Nochehemann Kanye West (44) hat die Keeping up with the Kardashians-Protagonistin vier gemeinsame Kinder. Im Februar des vergangenen Jahres betonte sie jedoch, dass sie sich durchaus vorstellen könnte, zwei weitere Kinder zu bekommen. Ihr Alter und ihre Karrierepläne ließen sie jedoch daran zweifeln, diesen Plan zu verwirklichen. Das hat sich auch jetzt nicht geändert: Kim stellte erneut klar, dass sie mit dem Thema Babyplanung durch ist!

In Ellen DeGeneres (63) Show Ellen plauderte Kim nun über die Schwangerschaft ihrer Halbschwester Kylie, die von dem Rapper Travis Scott (29) ihr zweites Kind erwartet. In diesem Zuge hakte die US-amerikanische Talkmasterin bei der 40-Jährigen nach, ob auch für sie weiterer Nachwuchs infrage käme. Doch diese erklärte daraufhin: "Ich denke, ich bin fertig. Ich habe eine Menge Kinder. Die reichen mir."

Wie glücklich Kim mit ihren vier Kids North (8), Saint (5), Chicago (3) und Psalm (2) ist, betont sie immer wieder auf Instagram. Im April teilte sie beispielsweise ein Familienfoto, unter dem sie ihren Kindern eine süße Liebeserklärung machte. "Ihr werdet für immer in meinem Herzen sein. Ich werde euch morgen noch mehr lieben als heute", schrieb sie.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren Kindern

Getty Images Kim Kardashian und Kylie Jenner

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern Psalm, Chicago, Saint und North

