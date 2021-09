Gülcan Kamps (39) gibt ein neues Baby-Body-Update. Die ehemalige Viva-Moderatorin und ihr Ehemann Sebastian sind in freudiger Erwartung mit ihrem ersten Kind. Im Juni hatte sie die frohe Botschaft mit ihren Fans geteilt und hält seitdem wichtige Etappen ihrer anderen Umstände auf Social Media fest. Mittlerweile ist Gülcan im siebten Monat – und schon jetzt misst ihr Bauchumfang eine beachtliche Zahl.

Auf Instagram veröffentlichte die 39-Jährige zwei Fotos von sich. Das erste ist vor einem Jahr entstanden und zeigt Gülcan mit schlanker Taille. Bei der zweiten Aufnahme handelt es sich um ein aktuelles Bild. 110 Zentimeter Umfang misst ihr Bauch bereits, wie die Quasselstrippe verriet. "Zwischen Bild eins und Bild zwei liegen 50 Zentimeter Bauchumfang", machte Gülcan deutlich, wie sehr ihre Körpermitte sich in den vergangenen Monaten verändert hat.

Es ist nicht das erste Mal, dass Gülcan das Maßband angelegt und das Ergebnis mit ihren Followern geteilt hat. Vor genau drei Wochen hatte die gebürtige Lübeckerin noch einen Bauchumfang von einem Meter. Ihr Baby hat zuletzt also einen ordentlichen Schub hingelegt.

Hättet ihr gedacht, dass Gülcan in so kurzer Zeit so viel zulegt?