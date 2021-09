Das passiert so gut wie nie! Oliver (43) und Amira Pocher (29) sind eigentlich dafür bekannt, dass sie ihr Privatleben auch tatsächlich privat halten – zumindest, was ihre Kinder angeht. Ihr erster gemeinsamer Sohn kam im Herbst 2019 zur Welt – das zweite Söhnchen wurde vergangenen Dezember geboren. Die Gesichter und Namen der Kids blieben bisher streng geheim! Doch jetzt gibt Amira einen seltenen Einblick in ihr Familienleben.

In ihrer Instagram-Story teilt die gebürtige Österreicherin ein besonderes Bild. Darauf zu sehen: Amira, wie sie im Pyjama in einem Bett liegt. Und neben der Zweifachmutter? Ein winziges Händchen, das nur ihrem nicht einmal ein Jahr alten Sohnemann gehören kann. "Feierabend", betitelt die Podcasterin den Schnappschuss glücklich mit einem roten Herz.

Ob das der letzte Nachwuchs im Hause Pocher bleiben wird? Amira könnte sich jedenfalls noch weitere Kinder vorstellen. "Ich könnte noch zehn machen", witzelte die Beauty neulich in ihrem Podcast "Die Pochers hier!". Und auch Olli ist nicht abgeneigt, seine Kinderschar zu erweitern. "Ich könnte noch viel mehr machen!", bestätigte der stolze Fünffachvater. Der Hintergrund: Mit seiner Ex Sandy Meyer-Wölden (38) hat der Comedian drei weitere Kinder.

Anzeige

Getty Images Amira und Oliver Pocher im Juli 2019

Anzeige

ActionPress Sandy Meyer-Wölden, Social-Media-Star

Anzeige

Collage: Instagram / amirapocher, Instagram / amirapocher Amira Pocher mit ihrem Sohn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de