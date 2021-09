Die Kardashians sind schon bald wieder zurück im TV! Im September kam die erfolgreiche Reality-TV-Show Keeping up with the Kardashians zu einem Ende. Ganze 14 Jahre ließ sich die Familie um Oberhaupt Kris Jenner (65) von den Kameras begleiten. Doch nach dem Show-Aus müssen die Fans nicht lange auf die Beautys verzichten. Die Ladys haben längst ein neues TV-Projekt an der Angel. Die Dreharbeiten sind sogar schon in vollem Gange!

Zu Gast bei The Late Late Show bestätigte Khloé Kardashian (37) gegenüber James Corden (43), dass sie nun wieder vor der Kamera stehe. "Seit 2007 haben wir nie länger als sechs Wochen nicht gefilmt", erzählte die Influencerin. "Also waren die vergangenen sechs Monate ohne zu Filmen das Längste, das wir jemals hatten." Entsprechend erleichtert sei sie nun, endlich wieder zu drehen – vor allem, weil sie dabei immer ihre Familienmitglieder um sich hat. "Es gibt einfach nichts Besseres, als dafür bezahlt zu werden, beisammen zu sein", schwärmte die 37-Jährige.

Ihre Mutter Kris, die im Publikum saß, sieht das ganz ähnlich. "Ich habe es so vermisst, zu drehen. Ich sagte: 'Wir müssen anfangen zu filmen. Es ist ein Notfall!'", erinnerte sie sich. Laut Khloé sei die 65-Jährige diejenige gewesen, die die Familie dazu gebracht hat, schnellstmöglich wieder vor der Kamera zu stehen.

Instagram / krisjenner Die Kardashian-Jenner-Frauen, 2021

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Getty Images Kris Jenner im November 2019

