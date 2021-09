Diese Beziehung sollte nur von kurzer Dauer sein! Erst vor zwei Wochen hatte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Lucy Hellenbrecht (22) der Öffentlichkeit ganz stolz ihren neuen Freund vorgestellt: Nikita Vdovicenko ist ein Fotograf – sie haben sich über Tinder kennengelernt. Gerade schwärmte das Trans-Model im Promiflash-Interview noch in den höchsten Tönen von ihm. Doch jetzt gab Lucy völlig überraschend bekannt: Sie und Nikita sind kein Paar mehr!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 22-Jährige ein emotionales Statement: "Ich weiß, dass diese Nachricht aus dem Nichts kommt und ihr euch zurecht fragen könntet, wie das sein kann, aber Nikita und ich sind nicht mehr zusammen." Ihr selbst falle es noch sehr schwer, ihre Trennung zu realisieren. "Mein Herz ist noch nie so plötzlich zerbrochen." Was genau vorgefallen ist, erklärt Lucy nicht. Sie deutet jedoch an: "Ich habe vertraut und es war die falsche Entscheidung."

Besonders bitter: Erst vor ein paar Tagen hatte Lucy mit Promiflash noch über das Thema Kinder gesprochen! "Irgendwann wird es bestimmt in meinem Leben oder in unserem Leben dann Kinder geben, aber das dauert noch ewig. Wir sind superjung und das ist in unserem Kosmos momentan gar nicht drin." Trotzdem schloss sie eine Familie mit Kindern in Zukunft nicht aus – genauso wie ihr Ex-Freund: Nikita plane nämlich sowieso, irgendwann einmal ein Kind zu adoptieren.

Instagram / lucyhellenbrecht.official Lucy Hellenbrecht und ihr Freund im August 2021

