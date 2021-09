Lucy Hellenbrecht (22) ist wieder in festen Händen! Bereits vor ein paar Wochen hat die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihre neue Beziehung öffentlich gemacht – jedoch hielt sie sich mit Informationen über ihren Partner sehr bedeckt. Bis jetzt! Im Promiflash-Interview stellt Lucy ihren Freund nun nämlich ausführlich vor: Der neue Mann an der Seite des Trans-Models heißt Nikita Vdovicenko, ist 20 Jahre alt, Student und nebenberuflich Fotograf. Was die Kennenlern-Story von Lucy und Nikita mit einer Hochzeit, Tinder und einem spontanen Umstyling zu tun hat, erfahrt ihr im Video!

