Happy End nach Love Island? In der Frühlingsedition der beliebten Kuppelshow suchte Livia Piotrowicz Anfang des Jahres als heiße Granate ihre große Liebe. Doch sie verließ die Villa ohne Partner! Fernab der Fernsehkameras traf sie allerdings auf eine alte Liebe – und ihre Lovestory erlebte einen Neuanfang. Gegenüber Promiflash verrät Livia nun, was es mit ihrer Beziehung zu ihrem alten/neuen Freund Can Elia auf sich hat.

Can und Livia haben sich 2019 auf einem Festival kennen- und lieben gelernt. Obwohl die Beauty zu diesem Zeitpunkt wegen einer früheren Beziehung noch nicht bereit für eine neue Beziehung gewesen sei, kamen sie für "ein paar Wochen" zusammen – vor allem auch, weil Can sich sehr um sie "bemüht" habe. "Das hielt aber nur ein paar Wochen, da mein Ex-Freund ihm gegenüber gewalttätig wurde", gesteht Livia Promiflash. Dann kam "Love Island": "Ich habe mich in der Hoffnung bei 'Love Island' angemeldet, dass ich jemanden kennenlerne und Can vergesse", gibt Livia zu. Zwar haben die zwei nie ganz "voneinander loslassen" können, in der Phase rund um die TV-Show sollen sie allerdings keinen Kontakt gehabt haben.

Doch wie steht Can zu Livias Datingshow-In­ter­mez­zo? "Natürlich ging das an ihm nicht so spurlos vorbei – im Nachhinein hat er aber kein Problem damit", erzählt die Mannheimerin. "Love Island" habe die beiden womöglich sogar "wieder zusammengeführt" – zumal Livia das Format ohne einen neuen Partner verließ. Nun sind die zwei seit etwa einem Monat wieder frisch liiert und blicken happy "in eine gemeinsame Zukunft".

Instagram / liviapiot Livia Piotrowicz und Can Elia im September 2021

Instagram / liviapiot Livia Piotrowicz im September 2021

Instagram / cantanaa_ Can Elia im August 2021

