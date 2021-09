Herzogin Kate (39) beweist einmal mehr ihr Stilgefühl! Die royale Brünette legte am Dienstagabend einen waschechten Wow-Auftritt hin: Bei der Premiere des neuen James Bond-Films in London strahlte sie an der Seite ihres Gatten Prinz William (39) in einem goldenen Glitzerkleid. Und auch einen Tag später greift die dreifache Mama erneut zu einem Fashion-Highlight: Kate begeistert in Nordirland in einem schicken lila Kostüm!

Am Mittwoch besuchten die 39-Jährige und ihr Mann gemeinsam die Stadt Derry, wo sie auch auf dem Campus der Ulster University vorbeischauten. Für den offiziellen Auftritt wählte Kate einen klassischen Zweiteiler in Lila, kombiniert mit einem schwarzen Rollkragenpullover und Pumps. Statt der eleganten Hochsteckfrisur vom Vorabend trug sie ihre Haare zudem in einem lässigen Pferdeschwanz.

Doch der schlichte Look der Herzogin hatte es preistechnisch ganz schön in sich: Laut Hello! handelt es sich bei der Kombi um Modelle der Designerin Emilia Wickstead. Alleine der Blazer kostet schlappe 1.480 Euro, die Hosen der Marke liegen bei etwa 800 Euro.

Getty Images Herzogin Kate bei der Weltpremiere von "No Time to Die"

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William bei einem Besuch der Ulster University in Nordirland

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William in Nordirland, September 2021

