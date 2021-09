Der Alltag des The BossHoss-Stars Alec Völkel (49) wurde Anfang April 2021 erneut komplett auf den Kopf gestellt: Der Musiker und seine Frau Johanna Völkel durften nämlich ihr zweites Kind – eine Tochter namens Rosenrot – auf der Welt begrüßen. Jetzt posierte die vierköpfige Familie zum ersten Mal für ein Bild: Alec postete erstmals ein Familienfoto mit seinen drei Liebsten auf Social Media!

Auf seinem Instagram-Profil teilte Alec jetzt einen Schnappschuss, der während eines Familienurlaubes auf der Sonneninsel Ibiza entstanden ist: Auf dem Foto posieren der 49-Jährige, seine Frau Johanna mit Töchterchen Rosenrot und der kleine Sohnemann Charlie an einem Infinitypool mit türkisfarbenem Wasser. "Alles über uns", betitelte der Rocker das Posting und fügte ein rotes Herz-Emoji und unter anderem die Hashtags #allthatcounts, #family und #love hinzu.

Und dieses süße Familienfoto kommt bei Alecs Fans so richtig gut an! In der Kommentarspalte ihres Idols hinterließen sie zahlreiche Komplimente. "Süße Familie", "So ein schönes Familienfoto" oder auch "Klasse Schnappschuss! Ihr seht wundervoll zusammen aus", schwärmten beispielsweise drei Nutzer auf der Fotoplattform.

Instagram / johannavoelkel Alec und Johanna Völkel

Instagram / alecvoelkel_bossburns Alec Völkel im September 2021 auf Ibiza

Instagram / johannavoelkel Johanna Völkel mit ihrer Tochter Rosenrot

