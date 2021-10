Bei Die Höhle der Löwen kann sich das Blatt ganz schnell wenden – diese Erfahrung musste auch das Gründerpärchen Dave und Alina Bassi machen! In der aktuellsten Folge der Vox-Sendung stellten die beiden ihr Start-up Kleiderly vor: kunststoffähnliche Produkte aus Kleidungsresten. Nachdem Löwe Georg Kofler (64) sich wenig überzeugt von ihrer Idee gezeigt und ordentlich gegen sie gestichelt hatte, sprang sein Kollege Ralf Dümmel (54) in die Bresche und verteidigte Kleiderly leidenschaftlich. Dennoch investierte der Zuschauerliebling am Ende nicht in sie. Wie denken die Kleiderly-Gründer heute darüber?

Aus dem Promiflash-Interview nach den Dreharbeiten geht hervor: Alina und Dave blasen wegen der Pleite bei "Die Höhle der Löwen" kein Trübsal! Im Gegenteil: Sie sehen ein, dass sie noch an sich und ihrem Unternehmen arbeiten müssen. "Wir hatten zum Zeitpunkt der Aufzeichnung noch sehr viele Ideen und mussten lernen, uns erst mal auf ein Produkt zu fokussieren", erklären die Tüftler. "Genau das tun wir jetzt mit unserer Sonnenbrillen- und Blaulichtfilterbrillenlinie."

Angenommen, die Löwen hätten ihnen ein Angebot gemacht – mit wem hätten Alina und Dave denn am liebsten zusammengearbeitet? "Das ist schwer zu sagen, weil unser Material so vielseitig einsetzbar ist und jeder Löwe eine große Expertise in seiner jeweiligen Branche mitbringt. Herr Dümmel wäre zum Beispiel großartig für den Vertrieb der Brillenkollektion gewesen", überlegen die Gründer. "Frau Wöhrl mit ihrer Erfahrung in der Mode und im Einzelhandel wäre großartig für unseren Business-Schwerpunkt geeignet gewesen."

Anzeige

RTL / Bernd-Michael Maurer Ralf Dümmel bei "Die Höhle der Löwen"

Anzeige

RTL / Bernd-Michael Maurer Alina und Dave Bassi von Kleiderly

Anzeige

RTL / Bernd-Michael Maurer Dagmar Wöhrl und Ralf Dümmel beim Pitch von Kleiderly

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de