Zwischen Lucy Hellenbrecht (22) und ihrem Nikita ist schon wieder alles aus und vorbei! Erst Mitte September hatte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin öffentlich gemacht, dass sie in festen Händen ist. Ihr Liebesglück war jedoch nicht von langer Dauer. Via Instagram gab Lucy nun die Trennung von dem 20-jährigen Studenten bekannt: "Mein Herz wurde noch nie so plötzlich zerbrochen. [...] Ich bin eine Person, die immer aufrichtig und aus vollem Herzen liebt und seit heute weiß ich, dass ich stolz darauf sein kann, weil es anscheinend Personen gibt, für die das nicht gilt." Nikita hat zu der Angelegenheit bereits Stellung bezogen.

