Endlich werden weitere Details zur neuen Staffel von Bachelor in Paradise bekannt! Im vergangenen Juli wurde offiziell verkündet, dass die beliebte Kuppelshow nach zwei Jahren Pause im Oktober in eine neue Runde geht. In der diesjährigen Season gibt es jedoch einige Neuerungen: Neben vielen bekannten Gesichtern werden erstmals auch unbekannte Kandidaten an dem Format teilnehmen. Jetzt wurde außerdem publik: Das Format läuft erstmals nicht mehr zur Primetime!

Wie DWDL berichtet, wurde die Sendung endgültig von seinem ursprünglichen Sendeplatz verbannt. Stattdessen werden die Folgen der neuen Staffel jetzt jeweils am Sonntagabend nach dem Primetime-Film ausgestrahlt. Die erste Folge soll bereits am 24. Oktober um 22:25 Uhr starten! Um 20:15 Uhr läuft zuvor Fifty Shades of Grey. Mit diesem Film können sich die Zuschauer aber bestimmt schon vor dem Start der Reality-TV-Show gut auf heiße Flirts und Zärtlichkeiten einstellen!

Mittlerweile hat der Sender auch schon die Teilnehmer vorgestellt, die in diesem Jahr den richtigen Partner auf der Liebesinsel finden wollen – unter ihnen sind der Ex-Bachelorette-Boy Zico Banach (30) und die ehemalige Rosenanwärterin Angie Teubner. Das Bachelor-Urgestein Paul Janke (40) ist ebenfalls wieder mit von der Partie. Wie gewohnt steht der Blondschopf den Kandidaten als Barkeeper mit Rat und Tat zur Seite.

RTL "Bachelor in Paradise"-Kandidatin Jacqueline

TVNow Zico Banach, "Bachelor in Paradise"-Kandidat

Instagram / angie_teubner Angie Teubner, 2021

