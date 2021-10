Chris Evans (40) hat viele versteckte Talente und treibt seine Fans damit im positiven Sinne in den Wahnsinn! Der Hollywood-Star ist eigentlich bekannt für seine exzellenten Schauspielleistungen in Filmreihen wie Avengers, für die er sportlich an sein Limit gehen muss. Privat mag es der Captain-America-Darsteller aber offensichtlich etwas sanfter. Chris zeigte sich vor Kurzem während einer entspannten Klavier-Session – und versetzte seine Follower damit regelrecht in Ekstase!

In einer Instagram-Story klimperte Chris an einem Sonntagmorgen ganz lässig den Lionel Richie (72)-Hit "Easy". So viel Fingerfertigkeit hätten ihm seine knapp 12,5 Millionen Follower offenbar gar nicht zugetraut, denn sofort ging die Aufnahme auf der Plattform Twitter viral. "Schau mich mit diesen unglaublichen Augen an und spiel weiter" oder "Entschuldigen Sie, Sir? Seit wann spielen Sie so gut Klavier?" waren nur zwei der entzückten Reaktionen.

Ob bei so viel Musikalität vielleicht doch ein Feature mit Sängerin Lizzo drin ist? Die hatte den Schauspieler nämlich schon im vergangenen April betrunken angeschrieben – allerdings weil sie mit ihm flirten wollte. Aber wer weiß, vielleicht fruchten die Annäherungsversuche der "Good as Hell"-Interpretin irgendwann und wir dürfen Chris dabei zusehen, wie er die 33-Jährige am Klavier begleitet.

Anzeige

ActionPress/Collection Christophel Chris Evans als Captain America in "Captain America: Civil War"

Anzeige

Getty Images Chris Evans bei der Premiere von "Knives Out"

Anzeige

Getty Images Chris Evans, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de