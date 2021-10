Die Gerüchte rund um June Shannons (42) Liebesleben häufen sich immer mehr! Erst im August machte die Mutter von Honey Boo Boo (16) ihre Trennung von ihrem langjährigen Freund Geno Doak öffentlich. Jetzt sieht es aus, als hätte die Reality-TV-Bekanntheit tatsächlich schon einen neuen Freund – den 24-jährigen TikTok-Star Jordan McCollum. Die beiden wurden nämlich gerade bei einem gemeinsamen Trip nach Las Vegas gesichtet.

Schon seit einigen Wochen soll die vierfache Mutter den 18 Jahre jüngeren Influencer daten. Jetzt reiste das angebliche Paar für ein paar Tage nach Las Vegas und verbrachte dort Zeit miteinander. Auf Bildern, die The Sun vorliegen, sieht man die beiden zusammen aus einer schwarzen Limousine steigen und in das Bellagio-Hotel hineingehen. Jordan teilte auf seinem TikTok-Channel mehrere Videos und Eindrücke von seinem extravaganten Trip in die Hochburg des Glücksspiels, doch darin war nirgendwo eine Spur von June. Der TV-Star betonte erst kürzlich auf Facebook: "Weder ist er mein Toyboy noch bin ich seine Sugar Mama, wir sind einfach Freunde."

Jordan gab sogar jetzt auf TikTok bekannt, dass er eine neue Freundin hat – und zwar nicht June, sondern eine jüngere Frau namens Ashlyn Talley. Tatsächlich soll die 42-Jährige dem Influencer aber nichtsdestotrotz ein neues Auto gekauft haben und ihm ein günstiges, neu eingerichtetes Apartment vermieten. Was wohl Jordans Freundin davon hält?

Instagram / official_jordanmccollum TikToker Jordan McCollum

Instagram / mamajune June Shannon im April 2021

Instagram / official_jordanmccollum TikToker Jordan McCollum und seine Freundin Ashlyn

