Brooklyn Beckham (22) und Nicola Peltz (26) erlebten nun einen außergewöhnlichen Moment! Aktuell verbringt das Liebespaar gemeinsam mit den Eltern der Schauspielerin einen Urlaub in Italien. Der Sohn von David (46) und Victoria Beckham (47) und seine Partnerin gaben ihrer Community im Netz bereits süße Einblicke in ihre gemeinsame Zeit. Jetzt teilten sie aber ein ganz besonderes Erlebnis: Brooklyn und Nicola trafen Papst Franziskus (84)!

Auf Instagram postete Nicola mehrere Fotos von ihrem Besuch in Vatikanstadt. Die 26-Jährige teilte auch einen Clip, wie der Papst Franziskus sie im Rahmen einer Audienz berührte. Die Beauty schien total begeistert von dem Ausflug nach Vatikanstadt gewesen zu sein. Nicola besuchte außerdem mit Brooklyn und ihren Eltern die Vatikanischen Museen und teile ihre Eindrücke davon im Netz.

Auf einem Schnappschuss zeigte Nicola in ihrer Instagram-Story außerdem ihren Vater Nelson, auf dem er gemeinsam mit ihr in Vatikanstadt posiert. Dazu teilte sie ein weiteres Foto – anscheinend war die Blondine schon als kleines Mädchen gemeinsam mit ihrem Papa in Vatikanstadt gewesen. "Ich hatte ein Deja-vu", schrieb Nicola zu den Aufnahmen.

Instagram / nicolaannepeltz Papst Franziskus I. und Nicola Peltz

Instagram / nicolaannepeltz Nicola Peltz in Vatikanstadt, September 2021

Instagram / nicolaannepeltz Nicola Peltz mit ihrem Vater Nelson

