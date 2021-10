Kim Gloss (29) kommt aus dem Schwärmen über ihre Hochzeit kaum heraus! Ende August wagten die Influencerin und ihr Verlobter Alex den großen Schritt: In einer luxuriösen Villa in Rom gaben sich die Turteltauben im Kreise ihrer Freunde und Familie das Jawort. Im Promiflash-Interview plaudert die ehemalige DSDS-Kandidatin nun über den romantischen Moment: "Es war wunderschön. Es war eine Traumhochzeit, wie ich sie wollte. Leider ging sie viel zu schnell rum!" Kim verrät zudem, warum sie so gerne in Italien heiraten wollte – und was ihr Alex zu ihrem Brautkleid gesagt hat...

