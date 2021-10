Verbannt Fynn Lukas Kunz seine Ex Greta Engelfried nun komplett aus seinem Leben? Die beiden Reality-TV-Stars trafen bei Love Island aufeinander und fühlten sich von Anfang an zueinander hingezogen – nach den Dreharbeiten entschloss das Duo sich dazu, als Paar durchs Leben zu gehen. Letztendlich waren die beiden aber doch zu unterschiedlich und trennten sich vor Kurzem voneinander. Jetzt entfolgte Fynn Greta sogar!

Einigen Instagram-Followern war wohl aufgefallen, dass der Tattoo-Liebhaber seiner Ex nicht mehr im Netz folgt. Auf die Frage, warum er das getan hat, antwortete er folgendermaßen: "Weil ich mir das einfach nicht mehr ansehen möchte. Jeder geht seinen Weg und das ist auch gut so, aber ich habe es so für mich entschieden, da es mir so besser geht."

Greta und Fynn hatten sich getrennt, weil sie einfach zu unterschiedlich waren. "Im Endeffekt gibt es einfach einen Kopf und ein Herz. Unsere Herzen waren gleich, unsere Köpfe sehr, sehr verschieden. Das hat man in der Show schon gemerkt", hatte Greta vor einigen Tagen in ihrer Instagram-Story erklärt.

Instagram / greta_e_ Greta und Fynn, "Love Island"-Pärchen

Instagram / fynnlukaskunz Fynn Lukas Kunz und Greta Engelfried

RTLZWEI Fynn und Greta, "Love Island"-Couple 2021

