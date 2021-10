SO schön normal kann der Alltag von Kylie Jenner (24) sein! Der Keeping up with the Kardashians-Star muss genauso wie alle anderen auch mal in den Supermarkt zum einkaufen. Die Make-up-Mogulin, die erst vor wenigen Wochen bekannt gab, dass sie zum zweiten Mal schwanger ist, wurde jetzt beim Wocheneinkauf mit ihrer Mutter Kris Jenner (65) gesichtet. Bei seinem Shoppingtrip war das berühmte Mutter-Tochter-Duo im schicken Partnerlook unterwegs.

Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, sieht man die Jenners zusammen durch die Gänge eines Supermarkts in Los Angeles schlendern. Gekleidet waren die Ladys dabei ganz in Schwarz und trugen lange, schicke Ledermäntel. Kris rundete ihren Look mit einer Designer-Sonnenbrille und lässigen Sneakers ab, während Kylie auf ein Paar Chelsea-Boots und eine schwarze Gesichtsmaske setzte. Die wachsende Babykugel der 24-Jährigen war bei ihrem Auftritt ganz verhüllt, anders als bei der Fashion Week, wo sie ihren nackten Babybauch sogar auf dem roten Teppich präsentierte.

Die Realitystars wurden bei ihrem Ausflug von einem Kamerateam begleitet – anscheinend laufen die Dreharbeiten für ihre neue Serie bereits auf Hochtouren. Schon seit Januar ist bekannt, dass der Kardashian-Clan nach der Absetzung von "Keeping up with the Kardashians" nun eine neue TV-Serie bekommt.

Anzeige

Instagram / kyliejenner Unternehmerin Kylie Jenner

Anzeige

Getty Images Kylie Jenner, Unternehmerin

Anzeige

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi, Juni 2021

Anzeige

Wie gefallen euch die Looks der beiden? Sehr stylisch! Ich mag's lieber farbenfroh. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de