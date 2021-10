Sie lässt alle an ihrem Mamaglück teilhaben! Georgia Fowler (29) verzückte ihre Fans in der vergangenen Woche mit süßen Babynews: Das Model brachte ihr Töchterchen Dylan Aman zur Welt und postete auch gleich ein Foto ihrer Kleinen. Schon während ihrer Schwangerschaft hatte die US-Amerikanerin ihre Follower immer auf dem Laufenden gehalten – und macht damit nun weiter: Jetzt zeigte Georgia sich und Dylan in inniger Umarmung.

In dem kurzen Schwarz-Weiß-Clip, den Georgia auf Instagram teilte, hält sie ihre Tochter an ihre Brust gedrückt. Sanft küsst die frischgebackene Mutter die Stirn ihrer Kleinen. Die hat die Augen geschlossen und scheint die Nähe ihrer Mama sichtlich zu genießen. "Du bist mein ganzes Herz, Dylan Aman", schrieb der Victoria's-Secret-Engel unter den Beitrag.

Georgias Fans freuten sich überschwänglich über das niedliche Baby-Update. "Glückwunsch, Mama! Jeder Tag ist ein Wunder", schrieb eine begeisterte Userin. Viele andere pflichteten ihr bei, fluteten die Kommentarspalte mit Herz-Emojis und gratulierten Georgia zu ihrer kleinen Familie.

Instagram / georgiafowler Georgia Fowler mit ihrer Tochter Dylan

Instagram / georgiafowler Georgia Fowler und Nathan Dalah

Getty Images Georgia Fowler bei der Victoria's-Secret-Show 2016

