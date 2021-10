Evanthia Benetatou (29) scheint es hervorragend zu gehen! Die Ex-Bachelor-Kandidatin machte in der Vergangenheit keine einfache Zeit durch. Hochschwanger trennten sie und ihr Ex-Partner Chris Broy sich und lieferten sich darauf öffentlich einen Rosenkrieg. Doch seit der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes George Angelos scheint die Beauty total aufzublühen. Jetzt besuchte die TV-Bekanntheit endlich wieder ein Event. Auf dem roten Teppich zeigte Eva, wie superglücklich sie offenbar aktuell ist!

Eva besuchte das Opening der "Starlight Express"-Show in Bochum. Sie posierte auf dem Red Carpet in einem glitzernden, figurbetonten Kleid. Doch das schönste Accessoire, das die Brünette trug, war wohl ihr strahlendes Lächeln. Der Grund: Das letzte Event, auf dem Eva war, liege schon über ein Jahr zurück, erklärte die einstige Sommerhaus-Bewohnerin auf Instagram.

Doch so schön die Veranstaltung auch gewesen sei und so gut es ihr getan habe, wieder auf einem Red Carpet zu stehen, sei der schönste Moment doch der, wenn sie wieder ihren kleinen George in die Arme schließen könne. "Mein Fazit: Das glücklichste Lachen, den größten Spaß und die größte Party, gibt es daheim, mit meinem Baby Boy", schwärmte Eva von ihrem Söhnchen.

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, TV-Bekanntheit

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou mit ihrem Sohn George Angelos

Langel,Oliver Evanthia Benetatou, Reality-TV-Sternchen

