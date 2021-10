Für Roland Heitz und Janina Korn geht es bei Das Sommerhaus der Stars in erster Linie ums Geld. Heute Abend ist es endlich so weit: Die heiß ersehnte erste Folge der Promi-Pärchen-Show geht an den Start. Mit von der Partie sind neben den Love Island-Stars Yasin und Samira Cilingir sowie Moderator Mola Adebisi (48) und seiner Freundin Adelina Zilai auch der Theaterregisseur Roland und die Schauspielerin Janina. Die zwei haben Promiflash verraten: Sie sind scharf auf die Gage und das Preisgeld.

Das Paar, das sich 2019 bei der gemeinsamen Arbeit am Theater kennenlernte und ineinander verliebte, plauderte im Gespräch mit Promiflash aus, wie es zum Einzug in die VIP-Behausung auf Zeit gekommen war. "Janina wollte schon immer in einer Realityshow mitmachen – und Roland kommt halt mit. Außerdem brauchen wir Geld!", lautete ihre ehrliche Antwort. Um für das TV-Abenteuer richtig ausgestattet zu sein, mussten die beiden vorab aber offenbar tief in die Tasche greifen. "Wir haben uns im Vorfeld jede Menge neue Outfits gekauft und jeden Abend ein Glas Sekt getrunken", berichteten sie von ihrer Vorbereitung.

Ob die Tochter von Neue-Deutsche-Welle-Sänger Peter Schilling (65) und ihr 63-jähriger Liebster mit ihrer Art bei den prominenten Mitbewohnern punkten können? Im Vorfeld haben sie zumindest versucht, aus alten Sommerhaus-Folgen ein Geheimrezept für den Sieg zu finden. "Wir haben uns die letzte Staffel noch mal angeschaut", erklärten der "Schwarzwaldklinik"-Star und Janina – mussten aber hinzufügen, dass es dabei nicht viel zu lernen gegeben habe.

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

Instagram / roland_heitz Janina Korn und Roland Heitz, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer

Instagram / roland_heitz Die "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten Janina Korn und Roland Heitz

Instagram / roland_heitz Schauspielerin Janina Korn und Regisseur Roland Heitz

