Die Liebesstory von Dennis Felber und Jennifer Degenhart ist Geschichte! Lange sah es so aus, als würde der Muskelmann bei Love Island nicht sein passendes Gegenstück finden, doch dann kam Jennifer in die Show. Die beiden verstanden sich auf Anhieb, doch Jennifer enthüllte plötzlich, sie sei auch von Kandidat Robin Widmann ganz angetan. Das versetzte Dennis einen harten Schlag, von dem er sich nicht mehr erholte. Jetzt stellte er klar: Aus ihm und Jenny werde definitiv kein Paar mehr!

In seiner Instagram-Story postete der Sportfan ein Statement-Video, in dem er die aktuelle Situation mit Jenny aufklärt. Da er in der Vergangenheit oft betrogen worden sei, falle es ihm grundsätzlich schwer, Vertrauen aufzubauen. Doch als Jenny in die "Love Island"-Villa kam, habe er das Gefühl gehabt, sich endlich fallen lassen zu können. "Als sie meinte, da ist ein anderer Typ, der sie interessiert, war das Vertrauen für mich komplett weg", gab Dennis den einschneidenden Punkt wieder.

Nach dem Vertrauensbruch konnte der Reality-TV-Teilnehmer keine Bindung mehr zu der Beauty aufbauen. "Es war nicht leicht, weil ich niemandem wehtun möchte, aber ich musste ihr leider sagen, dass ich das nicht kann. Ich habe das Ganze beendet", erklärte Dennis den aktuellen Stand zwischen ihm und Jenny. Dennoch fließe kein böses Blut zwischen den beiden, stellte der Hottie klar.

Anzeige

Instagram / dennisfelber_ Dennis Felber, Ex-"Love Island"-Kandidat

Anzeige

RTLZWEI Dennis Felber und Jennifer Degenhart bei "Love Island"

Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert "Love Island"-Kandidat Robin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de