Lothar Matthäus (60) ist wieder Single! Oder etwa doch nicht? Der ehemalige Fußballer ist seit Anfang des Jahres geschieden. Er hatte Anastasia Klimko im Jahr 2014 geheiratet und mit ihr ein augenscheinlich glückliches Eheleben geführt. Doch das ist nun Vergangenheit – und Lothar scheint damit offenbar schon ganz gut abgeschlossen zu haben. Auf Urlaubsfotos ist er mit einer neuen Frau zu sehen!

Genaueres ist über die angebliche neue Herzensdame noch nicht bekannt. Auch Lothar selbst hält sich eher bedeckt: "Wir kennen uns erst seit einigen Wochen. Es ist viel zu früh, mehr zu sagen. Auch ihren Namen nicht", erklärte der 60-Jährige gegenüber Bild. Wer die junge Frau ist, bleibt also wohl erst mal ein Geheimnis. Aber wie reagierte Lothars Ex auf die Fotos mit der schönen Unbekannten? "Lothar war mehr als ein halbes Jahr Single, er ist frei, er kann machen, was er will. Es ist okay für mich, mir geht es gut", stellte Anastasia klar.

Sie selbst sei aber noch nicht wieder vergeben, und anscheinend hat sie auch nicht vor, dies in naher Zukunft zu ändern. "Ich bin Single, und ich habe es nicht eilig", machte die nun fünfte Ex-Frau deutlich.

Getty Images Lothar Matthäus und Anastasia bei der Verleihung des Ballon d'Or in Zürich, Januar 2016

Getty Images Lothar Matthäus, 2018

Getty Images Anastasia und Lothar Matthäus bei einem Event in Berchtesgaden, Mai 2015

