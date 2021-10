Ihre Dating-Vergangenheit sieht er wohl relativ gelassen! Vor wenigen Tagen machte Pamela Gil Mata eine süße Nachricht öffentlich: Die Ex-Freundin von Philipp Stehler (33) ist tatsächlich wieder vergeben und super-happy. Vor ihrem neuen Freund hatte Pam bereits im TV nach der großen Liebe gesucht: Nach Der Bachelor hatte sie Bachelor in Paradise unsicher gemacht. Hat Pamelas Liebster ihre TV-Auftritte gesehen? Promiflash hat nachgehakt...

Ganz offensichtlich hat der neue Mann der Influencerin auch ihre Fernsehkarriere mitverfolgt – denn wie Pam gegenüber Promiflash bestätigt, hat er das eine oder andere Format mit seiner Liebsten gesehen. "Ja, er hat 'Bachelor in Paradise' gesehen und fand es 'cool'", erzählte sie im Gespräch. Dennoch sei es für ihn etwas komisch gewesen, seine Freundin im TV zu sehen.

Auch wenn Pamela in der Öffentlichkeit steht, ihren Freund möchte sie nicht so schnell vor die Kamera ziehen. "Ich weiß noch nicht, inwiefern ich ihn zeigen werde. Das werde ich nach Gefühl machen und ihn zeigen, wenn mir danach ist", erklärte sie im Promiflash-Interview. Ihr sei es lieber, wenn er sich nach und nach an die Presse gewöhne.

Instagram / pamelita_mata Pamela Gil Mata mit ihrem neuen Freund

Instagram / pamelita_mata Pamela Gil Mata, Ex-Bachelor-Kandidatin

Instagram / pamelita_mata Pamela Gil Mata, Netzstar

