Das haben Roland Heitz und Janina Korn wohl überhaupt nicht kommen sehen! Die beiden Schauspieler kämpfen derzeit im Sommerhaus der Stars um ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Bei ihren Konkurrenten wie den Goodbye Deutschland-Stars Peggy Jerofke und Stephan Jerkel (52) sowie dem Ballermann-Star Almklausi (51) und dessen Frau Maritta Krehl scheinen sie allerdings nicht wirklich positiv aufzufallen. Wenn Nominierungstag wäre, würden sie Roland und Janina wählen. Diese sind davon aber total überrascht und dementsprechend enttäuscht.

Im Sprechzimmer erklärt Peggy zunächst: "Roland hat man hier nie in der Küche gesehen. [...] Ich glaube, dass das bei vielen nicht so gut ankam." Das ist auch Almklausi aufgefallen. "Der Roland trägt nicht viel zum Allgemeinleben bei. Da muss er ein bisschen mithelfen. Der kann sich hier nicht die ganze Zeit bedienen lassen", betont der "Mama Lauda"-Interpret. Bei der Frage, wen die Bewohner aktuell nominieren würden, gaben insgesamt fünf Paare an, dass sie deswegen auf den ehemaligen "Schwarzwaldklinik"-Darsteller und seine Liebste im Haus verzichten könnten.

Roland und Janina haben mit diesem Ergebnis des Stimmungsbarometers aber offenbar überhaupt nicht gerechnet. "Wenn man erst mal erfährt, dass zehn Leute einen nicht im Haus haben wollen, wird man natürlich erst einmal nachdenklich", erklärt der 64-Jährige. Auch Janina ist ratlos. "Ich habe halt in der Heftigkeit überhaupt nicht damit gerechnet, weil das eine Art Ablehnung ist und damit kann ich ehrlich gesagt nur schwer mit umgehen", erzählt sie unter Tränen.

"Das Sommerhaus der Stars" immer dienstags, mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf RTL

RTL Janina Korn und Roland Heitz

RTL Roland Heitz und Janina Korn, Schauspieler

RTL Roland Heitz und Janina Korn, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2021

