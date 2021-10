Bei Prince Charming geht es so langsam aber sicher ans Eingemachte! In den vergangenen Folgen der schwulen Datingshow hat Kim Tränka bereits eine engere Auswahl getroffen: Inzwischen kämpfen nur noch Robin Solf, Maurice Schmitz und Thomas Hanisch um das Herz des leidenschaftlichen Tänzers. Und für diese drei stand jetzt ein Date der besonderen Art auf dem Plan: Die "Prince Charming"-Kandidaten lernten vor laufender Kamera Kims Eltern kennen!

Richtig gehört, im Halbfinale wurden Robin, Maurice und Thomas von Kims Mutter Anja und seinem Vater Udo überrascht. Damit nicht genug: Die beiden fühlten den drei verbliebenen Kandidaten während eines Gesprächs ordentlich auf den Zahn – und durften im Anschluss sogar ein Einzeldate vergeben. Das Aufeinandertreffen mit Kims Eltern trieb die Nervosität bei den Boys natürlich auf die Spitze. "Um Gottes willen, ich hätte was anderes angezogen, wenn ich gewusst hätte, dass die da sitzen", lachte Robin. Er trug nämlich ein T-Shirt mit Glitzer-Applikationen und eine knallenge Radlerhose.

Was die Kandidaten während des Gesprächs mit Kims Eltern aber noch nicht ahnten – ihr Traumprinz saß nur wenige Meter entfernt in einem Nebenzimmer und verfolgte die Unterhaltungen auf einem Fernseher. "Oh Gott, wie peinlich. Ich habe die ganze Zeit gegrinst und voll geschwärmt", beklagte sich Maurice, als er später davon erfuhr.

