Jetzt spricht Jennifer Degenhart Klartext! Nachdem Dennis Felber im Netz erklärt hatte, dass er und die Studentin getrennte Wege gehen, weil er ihr nicht genügend vertrauen könne, reagierte nun die Love Island-Schönheit darauf. In ihrer Instagram-Story schilderte die Brünette ihre Sicht der Dinge und betonte: "Im Endeffekt kamen wir raus und er wollte mich nicht mal sehen. Sobald wir das Handy hatten, kam raus: Er lässt mich direkt fallen. Und da frage ich mich als Frau, wenn ein Mann mich so sehr wollte und wirklich so geliebt hätte, wie er es in der Show gezeigt hat, dann kommt man doch raus und versucht, daran zu arbeiten."

