Toni Garrn (29) und Alex Pettyfer (31) haben sich gesucht und gefunden! Seit Oktober 2020 gehen die beiden Schauspieler nun schon als Eheleute gemeinsam durchs Leben und scheinen noch so verliebt ineinander zu sein wie am ersten Tag. Im Juli kam dann schließlich ihre gemeinsame Tochter zur Welt, die das kleine persönliche Glück des Paares perfekt machte. Anlässlich ihres Hochzeitstages postete Toni nun eine Reihe an Einblicken in ihr Eheleben.

Auf Instagram teilte das Model nun teils sehr intimen Schnappschüsse, die sie und ihren Ehemann zeigen. Obwohl das Paar bereits am zweiten Oktober seinen großen Tag feierte, wollte es sich Toni nicht nehmen lassen, ihrem Liebsten etwas verspätet zu gratulieren. "Alles Gute zum Jahrestag, mein Schatz! Ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran, aber zu arbeiten, während ich gleichzeitig unseren hungrigen Zwerg füttern muss, ist ziemlich zeitaufwendig", begann die 29-Jährige ihren Post. Dennoch habe sie ihren großen Tag ehren wollen, denn es sei der Beginn von so viel Glück gewesen.

"Dich zu heiraten war die einfachste Entscheidung, die ich je treffen musste. Danke, dass du mich zur Mama gemacht hast", schwärmte die gebürtige Hamburgerin weiter. Alex als liebevollen Vater zu sehen, würde ihr Herz fast zum Schmelzen bringen, berichtete sie. "Ich liebe dich mehr als alles andere und kann es kaum erwarten noch 99 weitere Jahrestage mit dir zu feiern", vollendete Toni ihre romantische Liebeserklärung an den Briten.

Instagram / tonigarrn Alex Pettyfer und Toni Garrn

Instagram / tonigarrn Alex Pettyfer und Toni Garrn, Schauspieler

Instagram / tonigarrn Toni Garrn und Alex Pettyfer

