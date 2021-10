So erfolgreich startet The Voice of Germany. Am Donnerstagabend suchten die Promicoaches in der ersten Folge der elften Staffel mal wieder nach Gesangstalenten – dieses Mal allerdings mit zwei neuen Gesichtern: Neben Nico Santos (28) und Mark Forster (38) saßen zum ersten Mal auch Sarah Connor (41) und Johannes Oerding (39) auf den Drehstühlen. Und die beiden Jury-Neuzugänge lockten offenbar eine Menge Zuschauer vor die Bildschirme. Der Staffelauftakt konnte jedenfalls mit guten Quoten aufwarten.

Wie Presseportal berichtet, war ProSieben am Donnerstagabend mit dem Musikformat ganz klarer Prime-Time-Sieger. "The Voice of Germany" kam demnach auf einen Marktanteil von 16,1 Prozent in der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt sahen 5,67 Millionen Menschen dabei zu, wie Johannes und Sarah ihr Coach-Debüt gaben.

Aber nicht nur die Zuschauer waren gespannt, wie Sarah und Johannes sich als Coaches schlagen. Auch die beiden Musiker selbst konnten ihren ersten "The Voice"-Einsatz kaum abwarten. "Ich bin aufgeregt. Alle Sinne sind geschärft. Meine Ohren sind gespitzt und ich bin gespannt, was mir von rechts und links aus den Boxen in den Kopf kommt, wenn ich die Talente singen höre", meinte Sarah im Vorfeld in einem Interview.

Johannes Oerding, Sarah Connor und Nico Santos

Sarah Connor, Johannes Oerding, Mark Forster und Nico Santos

Sarah Connor bei "The Voice of Germany"

