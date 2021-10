Offene Worte von Sara Kulka (31). Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin hat seit länger Zeit mit Depressionen zu kämpfen. Im Sommer begab sie sich in eine psychiatrische Akut-Klinik, um sich helfen zu lassen und an sich selbst zu arbeiten. Nach wenigen Wochen hatte sie sich etwas erholt und wurde entlassen. Nun erinnert sich Sara an ihre schlimmsten Phasen zurück: Sie hatte sogar Suizidgedanken.

In einem Instagram-Post schrieb das Model über seine Depressionen: "In meinem Kopf waren Ängste und ich stand mehrmals vor dem Abgrund. Jeden Tag haben meine Gedanken verrückt gespielt und ja, ich hatte Suizidgedanken." Die zweifache Mutter sei in einem Teufelskreis gewesen, aus dem sie selbst nicht mehr herauskam. "Es ist nicht nur für die Betroffenen schlimm, sondern auch für die Angehörigen, die hilflos daneben stehen und nicht wissen, was sie tun können", betonte Sara. Das Einzige, was dann geholfen habe, war der Klinikaufenthalt.

Sara möchte ihre Community mit ihrem Beitrag für das Thema Depressionen sensibilisieren, da vielen Leuten dabei die Ernsthaftigkeit fehle. Die Influencerin Minzi Aysel erklärte schließlich jüngst in ihrer Story: "Jetzt haben wir eine Lösung für Menschen, die Depressionen haben. Ich habe noch ein paar Vibratoren. [...] Alle meine Hater, die über mich herziehen kriegen einen, damit die wieder runterkommen." Das macht Sara fassungslos – man solle das Thema nicht zum Pöbeln nutzen. "Zeigt ein wenig mehr Empathie für die Betroffenen und seid einfach dankbar, wenn es euch nicht so geht", appellierte sie an ihre Fans.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, Influencerin

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, Model

Instagram / minzi_aysel Minzi Aysel, Instagram-Star



