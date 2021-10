Was will uns Britney Spears (39) damit wieder sagen? Die Popsängerin ist seit einiger Zeit sehr aktiv auf ihrem Social-Media-Account, postet fast täglich Fotos und Videos. Doch so mancher Post gab ihren Fans in der Vergangenheit schon Rätsel auf. So irritierte sie mit kryptischen Zeilen und Erzählungen. Und auch ihr neuester Auftritt im Netz mit einer Puppe stiftet unter ihrer Community Verwirrung.

"Ich habe ein Baby bekommen [...] Ihr Kinderzimmer ist wunderschön und ihr Name ist Brennan. Wir sehen sogar gleich aus", schreibt Britney zu einem kurzen Instagram-Clip, in dem sie mit einer Puppe auf dem Arm zur Musik wippt. Spielt sie hier etwa auf ihren Babywunsch an? Oder geht es ihr vielmehr um ihr eigenes inneres Kind – was ihre folgenden Worte unterstreichen würde: "Ich werde dieses Jahr 40. Das Alter ist nur eine Zahl, aber ernsthaft: Erwachsen zu werden, ist das Dümmste, das man machen kann."

Ihre Follower wissen auch nicht recht, wie sie Britneys Beitrag einordnen sollen. "Was passiert hier?", fragt sich ein User. "Ich bin verwirrt, aber das ist okay", kommentiert ein weiterer. Unter einigen werden aber auch wieder Sorgen groß, der 39-Jährige könne es nicht gut gehen: "Bin ich die einzige Person, deren Bauchgefühl sagt, dass etwas nicht stimmt?"

Getty Images Britney Spears bei den VMAs 2016

Instagram / britneyspears Britney Spears, US-amerikanische Musikerin

MEGA Britney Spears, Sängerin

