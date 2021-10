So hatte sich Sophia Thomalla (32) die Kommentare unter ihrem Liebesouting wohl nicht vorgestellt. Bereits seit einigen Tagen gab es Gerüchte, dass die Schauspielerin wieder in festen Händen sei. Alexander Zverev (24) soll dabei der Mann an ihrer Seite sein. Und tatsächlich machte das Model ihre Beziehung zu dem Tennisspieler nun selbst mit einem gemeinsamen Bild offiziell. Unter ihrem Knutschfoto machten sich einige User nun jedoch über Sophia und ihren neuen Schatz lustig.

In den Kommentaren unter dem ersten Pärchenfoto der 32-Jährigen und ihres acht Jahre jüngeren Partners kamen einige User wegen Sophias großem Männerverschleiß nicht umhin, einige Witze zu reißen. So erkundigte sich Elton (50) beispielsweise, ob sich Sophia nicht doch einen Gärtner suchen wolle und ein Fan schrieb enttäuscht, dass er auf Lothar Matthäus (60) gehofft hätte, weil dieser schon Erfahrung habe. Auch Oliver Pocher (43) kommentierte den Schnappschuss mit den Worten: "Für mich sieht das wie ein Polizeigriff aus…bin aber auch vorbelastet" – und spielt damit wohl auf seinen Ärger mit der Polizei vor einigen Tagen an.

Doch unter dem Post zeigten sich auch viele Supporter der gebürtigen Berlinerin erfreut über ihr neues Liebesglück. So wünschen ihr viele User nur das Beste für die Zukunft und auch einige Promidamen kommentierten das Turtelfoto entzückt. Sowohl Evelyn Burdecki (33) als auch Christina Vacirca hinterließen beispielsweise mehrere Herz-Emojis.

