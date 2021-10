Neue Erkenntnisse im Fall Alexis Sharkey. Die Influencerin wurde im vergangenen November tot aufgefunden, nachdem sie bereits zwei Tage zuvor von Angehörigen als vermisst gemeldet worden war. Eine Obduktion ergab, dass der Instagram-Star erwürgt wurde. Vor wenigen Tagen wurde dann bekannt, dass auch ihr Ehemann Tom Sharkey verstorben ist. Wie die Polizei nun berichtet, war Tom im Mordfall seiner Frau der einzige Verdächtige.

Die Polizei bestätigte gegenüber KHOU, dass gegen Tom bereits ein Haftbefehl vorlag. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, sei Alexis' Mann "die einzige Person mit den Mitteln und einem Motiv" gewesen. Die Polizei habe Toms Leiche am vergangenen Mittwoch in der Wohnung seiner Tochter in Fort Meyers gefunden, in der er sich aufhielt. Offenbar verstarb er an einer selbst zugefügten Schusswunde.

Am Tag von Alexis' Verschwinden sollen Tom und sie einen heftigen Streit gehabt haben. Angeblich soll die Instagrammerin zu diesem Zeitpunkt bereits vorgehabt haben, sich von ihrem Ehemann scheiden zu lassen. Einige Freunde der 26-Jährigen berichteten gegenüber The Daily Beast, dass Tom Alexis gegenüber regelmäßig handgreiflich geworden sein soll.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / tomsharkey22 Alexis Sharkey und ihr Mann Tom

Instagram / alexissharkey Alexis Sharkey in Houston im April 2020

Instagram / alexissharkey Tom und Alexis Sharkey im April 2019



